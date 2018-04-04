Юлию Скрипаль хотят вырвать из лап Лондона

Племянница Сергея Скрипаля надеется спасти кузину

Племянница Сергея Скрипаля призналась, что хочет полететь в Лондон, чтобы вернуть его дочь Юлию в Россию.

"На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича – там все намного сложнее", – рассказала Виктория Скрипаль в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кроме того, Виктория подчеркнула, что Юлия никак не была связана с политикой.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании заявили, что к инциденту причастна Россия, однако 3 апреля появилась информация, что британские эксперты не смогли доказать, что Скрипали были отравлены веществом из России. Дело Скрипалей вызвало грандиозный международный скандал: более 20 стран выслали свыше ста российских дипломатов.