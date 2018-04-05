К делу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери снова приплели Россию

Спецслужбы Соединенного Королевства решили, что знают, где было изготовлено вещество, сыгравшее роковую роль в жизни Сергея и Юлии Скрипалей. Лаборатория находится в России, сказали они, но, где именно, не уточнили.​

Идентифицировать источник с использованием научного анализа и разведки сотрудникам службы безопасности удалось спустя несколько дней после отравления, рассказал The Times источник. "Мы очень хорошо знали, что вещество, скорее всего, прибыло из России", – добавил он.

Правительство Британии получило информацию о том, где был произведен яд, на четвертый день после случившегося, то есть к моменту заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, отметил источник в кабмине.

Утверждать на 100%, что они знают точное местонахождение лаборатории, где изготовили "Новичок", источник в спецслужбах не стал, но заявил, что степень уверенности в этом высока. Россия могла проводить тестовые испытания с целью проверить, можно ли использовать такой яд для убийств по политическим мотивам, подчеркнул он.

Подобное бездоказательное утверждение не первое. Британские СМИ обвиняли Россию в причастности к отравлению в Солсбери много раз. При этом глава секретной лаборатории Минобороны Британии недавно заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. Да и ответов на вопросы по этому делу Москва от Лондона так и не получила.

Накануне наша страна предложила созвать Совбез ООН в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери. Об этом рассказал постпред России при организации Василий Небензя.

Ранее стало известно, что заявление РФ по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Из Лондона сразу полетело обвинение в адрес российских властей в организации покушения.