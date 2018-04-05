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Американские дипломаты распрощались с Россией

Фото: AP/TASS
продолжениеСША занервничали после раскола Запада в "деле Скрипаля"
В Москве не осталось ни одного представителя США

Сотрудники американского посольства покинули здание дипмиссии в столице.

Утром, в четверг, 5 апреля, на территорию приехали несколько легковых машин и пассажирских автобусов. Через некоторое время, забрав всех дипломатов, колонна выехала из американского представительства и за ними закрылись ворота. В здании никого не осталось, передает RT.

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Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов, в частности американцы выгнали 60 наших послов.

Россия предприняла ответные меры. Из страны выслали 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге. 


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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