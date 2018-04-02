Литва простилась с тремя россиянами
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты сегодня, 2 апреля, покинули Литву.
"Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки", – передает слова представителя посольства РФ "РИА Новости".
Напомним, ранее прибалтийское государство поддержало бойкот, к которому призвала страны Евросоюза, США и государства, не входящие в ЕС, Великобритания.
Литва объявила о высылке трех российских служащих, которые должны были в течение недели покинуть страну. Москва ответила взаимностью.
Это решение в балтийской республике сочли несправедливым. "Ответ России не является равноценным", – заявила глава МИД Линас Линкявичюс.
Там служат 33 наших дипломата, а в России – 15 литовских послов.
Дипломатический бартер начался с подачи Соединенного Королевства, которое, обвиняя Москву в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, выслало из Лондона 23 посла. Столько же британских служащих покинули Россию.
Далее о своем намерении избавиться от представителей российской дипмиссии заявили США, Канада, ряд европейских государств, среди которых Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания.
В общей сложности в Россию вернутся более 100 послов.
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