Литва простилась с тремя россиянами

Балтийскую республику покинули сотрудники дипмиссии, ранее объявленные персонами нон грата

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты сегодня, 2 апреля, покинули Литву.

"Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки", – передает слова представителя посольства РФ "РИА Новости".

Напомним, ранее прибалтийское государство поддержало бойкот, к которому призвала страны Евросоюза, США и государства, не входящие в ЕС, Великобритания.

Литва объявила о высылке трех российских служащих, которые должны были в течение недели покинуть страну. Москва ответила взаимностью.

Это решение в балтийской республике сочли несправедливым. "Ответ России не является равноценным", – заявила глава МИД Линас Линкявичюс.

Там служат 33 наших дипломата, а в России – 15 литовских послов.

Дипломатический бартер начался с подачи Соединенного Королевства, которое, обвиняя Москву в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, выслало из Лондона 23 посла. Столько же британских служащих покинули Россию.

Далее о своем намерении избавиться от представителей российской дипмиссии заявили США, Канада, ряд европейских государств, среди которых Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания.

В общей сложности в Россию вернутся более 100 послов.