Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Литва простилась с тремя россиянами

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
продолжениеЮлию Скрипаль ждет мрачное будущее
Балтийскую республику покинули сотрудники дипмиссии, ранее объявленные персонами нон грата

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты сегодня, 2 апреля, покинули Литву.

"Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки", – передает слова представителя посольства РФ "РИА Новости".

Напомним, ранее прибалтийское государство поддержало бойкот, к которому призвала страны Евросоюза, США и государства, не входящие в ЕС, Великобритания.

Литва объявила о высылке трех российских служащих, которые должны были в течение недели покинуть страну. Москва ответила взаимностью. 

Это решение в балтийской республике сочли несправедливым. "Ответ России не является равноценным", – заявила глава МИД Линас Линкявичюс.

Там служат 33 наших дипломата, а в России – 15 литовских послов.  

Дипломатический бартер начался с подачи Соединенного Королевства, которое, обвиняя Москву в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, выслало из Лондона 23 посла. Столько же британских служащих покинули Россию.

Далее о своем намерении избавиться от представителей российской дипмиссии заявили США, Канада, ряд европейских государств, среди которых Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания.

В общей сложности в Россию вернутся более 100 послов. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Моряков "Норда" перековывают в украинцев

Российским рыбакам в Незалежной пытаются навязать паспорта с трезубцем

Собчак проиграла обматерившему ее обидчику

Следователи посчитали грубые слова о журналистке приличными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей