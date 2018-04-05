Вашингтон потребовал лидеров других государств принять более жесткие меры в отношении Москвы

Американцы разочарованы тем, что многие страны мира ограничились высылкой всего лишь нескольких российских дипломатов по делу Скрипаля. По их мнению, действовать нужно намного жестче, чтобы указать России на "неправильное" поведение. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек", – цитирует ее РИА "Новости".

Сандерс добавила, что другим странам нужно применить большее давление на Москву. При этом она пояснила, что Соединенные Штаты делают это с целью показать Кремлю свою жесткую позицию и повлиять на политическое поведение России.

С позицией Вашингтона не согласился канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, австрийцы выступают за хорошие отношения с Москвой, поэтому высылать дипломатов из своей страны они не будут.

"Мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", – сказал он в эфире телеканала Puls 4.

Курц подчеркнул, что Австрия как член Евросоюза поддержала отзыв посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюсселе, однако другие меры он предпринимать не намерен.

Дипломатический конфликт начался с подачи Соединенного Королевства, которое, обвиняя Москву в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, выслало из Лондона 23 посла. Столько же британских служащих покинули Россию.

Далее о своем намерении избавиться от представителей российской дипмиссии заявили США, Канада, ряд европейских государств, среди которых Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания.

В общей сложности в Россию вернутся более 100 послов.