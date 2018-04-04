У России есть рычаги давления на британские власти, обвинившие Кремль в химатаке в Солсбери

Российская Федерация обладает достаточным набором инструментов для того, чтобы добиться от Соединенного Королевства ответа в связи с обвинениями в адрес Москвы по делу отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта на английской территории. Об этом в среду, 4 апреля, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в кулуарах Московской конференции по безопасности.

"Конечно, у нас аргументов и инструментов более чем достаточно, чтобы британцев призвать к ответу. Эти вещи надо обсуждать в специализированных форматах, в Гааге, по двусторонним каналам и так далее", – цитирует РИА "Новости" Лукашевича.

Он отметил, что в докладе лаборатории Портон-Дауна английские эксперты сами признали, что невозможно определить страну происхождения химсостава.



"Значит, нужно это обсуждать в рамках конвенционных норм и механизмов, которые предписаны конвенцией. Если мы отходим от международно-правовых норм и начинаем просто голые обвинения, то это приведет к очень серьезным последствиям, не только (в плане) двусторонних отношений, которые уже ниже плинтуса упали, но и испортит отношения в широком масштабе", – сказал наш постпред.

По его словам, российская сторона хочет ясности в этом деле, а также хочет доказательств, что мы правы в том, "что это провокация".

Он рассказал о провале попытки британцев поставить вопрос о "деле Скрипаля" в ОБСЕ.

"Кроме политической трескотни на наши аргументы задействовать механизмы Конвенции по запрещению химического оружия и двусторонние каналы, ответы были очень невразумительные и невнятные. Раскрутка не получится", – подчеркнул Лукашевич.

Сегодня дала очередные свои комментарии на происходящее вокруг темы отравления двух российских граждан в Солсбери и директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, отметившая, что Лондон по-прежнему на всех уровнях отмахивается от сотрудничества с Москвой, чтобы установить истину.

"При этом делает все для того, чтобы восприятие общественностью этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона", – указала дипломат. Она добавила, что Великобритания до сих пор не ответила ни на один направленный Россией ей вопрос, и продолжает игнорировать все попытки установить контакт с нашими пострадавшими гражданами.

Помимо этого, она подтвердила мнение Лукашевича, что инцидент в Солсбери является провокацией, направленной в адрес нашей страны. Захарова напомнила, что в свое время так называемый "Новичок" научно-консультативный совет ОЗХО пытался внести в список химикатов конвенции по запрещению химоружия. Однако сам же приходил к выводу об отсутствии достоверных данных о существовании А234. С советом были солидарны в том числе британские и американские ученые.

"С диаметрально противоположных позиций Вашингтон и Лондон выступили только сейчас, после инцидента в Солсбери 4 марта. Этот разворот на 180 градусов и внезапная слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего", – считает спикер МИД РФ.