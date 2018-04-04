Борец с Россией Борис Джонсон попался на лжи
Министр британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон оклеветал Россию, категорично утверждая о ее причастности к нашумевшему "делу Скрипаля". В своем безоговорочном заявлении глава МИД сослался на сведения военной лаборатории "Портон Даун".
"Они были абсолютно категоричны. Когда я переспросил: "Вы уверены?", мне ответили: "Нет сомнений", – сказал как отрезал Джонсон в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle.
Между тем буквально накануне, 3 апреля, стало известно о том, что специалисты лаборатории не подтвердили российское происхождение "Новичка", которым были отравлены Скрипали. Таким образом, Лондон не смог доказать вину Москвы. И в британском МИД были вынуждены признать, что их нападки строились всего лишь на предположениях.
И вот теперь общественность требует от министра-сказочника объяснений, сообщает британский телеканал Sky News, отмечая щекотливость положения Джонсона. Впрочем, представитель МИД практически сразу попытался оправдать главу ведомства, мол, тот "оговорился", но было поздно.
Уже посыпались первые онлайн-упреки в его адрес. "Дорогая Британия! Борис Джонсон – твой министр иностранных дел, и он просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны. Как ты это оцениваешь?" – выразил свое негодование в Twitter депутат от Лейбористской партии Крис Уильямсон.
"По его собственным словам, Борис Джонсон имел категорические заверения от "Портон Даун" в том, что нервно-паралитический газ пришел из России, и сегодня вдруг выяснилось, что это неверно", – возмутилась серый кардинал внешнеполитического ведомства Великобритании Диана Эбботт.
К слову, ложные обвинения в адрес России сыпались и от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая также ссылалась на экспертов "Портон Даун".
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