Назван вероятный заказчик "дела Скрипаля"
Инициатором крестового похода Запада под названием "дело Скрипаля" были США. Такое заявление сделал сенатор, глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 4 апреля.
"Посмотрите, кто был самым активным участником этой кампании, кто выслал больше всего дипломатов – застрельщиком этой антироссийской кампании были США", – заявил он на брифинге в Москве.
По его мнению, тот факт, что именно Лондон начал публичную антироссийскую деятельность на европейском пространстве, ничего не значит. Без одобрения Вашингтона британцам не удалось бы сколотить такую коалицию против Москвы. "Без США Великобританию поддержали бы не более 10 стран", – цитирует РИА "Новости" сенатора.
Теперь же Великобритании и странам, которые пошли на антироссийские меры, ничего не остается, как стоять на своем и обвинять Москву. "Признать ошибочность обвинений в адрес России было бы крахом для политической системы Великобритании – там зашли слишком далеко", – говорит Пушков.
Согласно информации, которую сенатор получил по своим каналам, премьер Великобритании Тереза Мэй собиралась включить в повестку введение новых санкций против РФ на ближайшем саммите ЕС. Теперь ее планы под угрозой: у многих европейских государств возникли вопросы, когда британские специалисты признали, что не смогли определить страну-производителя химического вещества, которым были отравлены Скрипали.
Хотя и само отравление требует проверки. "Факт
восстановления Юлии Скрипаль ставит под большие сомнения использование
нервно-паралитического газа. От него не восстанавливаются", – подчеркивает
Пушков. По его мнению, спастись Скрипали могли только в одном случае – если в
50 м от них находился спецагент с антидотом в кармане. Но если людям и правда
ввели противоядие, то значит, в Британии знали о готовящемся покушении во всех
подробностях или сами его и организовали. В общем, сплошные "если".
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