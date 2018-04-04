Россия получила ответы по "делу Скрипаля"

ОЗХО ответила, Москва изучает

Организация по запрещению химоружия ответила Москве на присланные на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.

В постпредстве отметили, что из всего списка вопросов они получили только один ответ по существу.

#Скрипаль Постпредство России при ОЗХО: Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один 🇷🇺вопросhttps://t.co/v5dfdgxPj6 pic.twitter.com/SAQ4IgmxC4 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 4 апреля 2018 г.

"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", – рассказали РИА "Новости" в дипмиссии.

Стоит отметить, что ранее специалисты британской лаборатории не смогли выяснить, в какой стране было разработано вещество, которым отравили Скрипалей. Результаты экспертизы не вызвали удивления постпреда России при ЕС Владимира Чижова, который не ждал другого исхода – ведь формула яда "Новичок" общедоступна.

"Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета", – цитирует Чижова РИА "Новости".

По его словам, у британцев и не могло быть шансов на установления страны-производителя примененного яда. С учетом этого ожидать каких-либо новых санкций против России не стоит, так как Британии не удастся консолидировать Евросоюз по данному делу.

Напомним, в воскресенье, 1 апреля, Россия отправила организации список из 13 вопросов по "делу Скрипаля".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Великобритания обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ.