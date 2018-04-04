Россия получила ответы по "делу Скрипаля"
Организация по запрещению химоружия ответила Москве на присланные на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.
В постпредстве отметили, что из всего списка вопросов они получили только один ответ по существу.
#Скрипаль Постпредство России при ОЗХО: Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один 🇷🇺вопросhttps://t.co/v5dfdgxPj6 pic.twitter.com/SAQ4IgmxC4— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 4 апреля 2018 г.
"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", – рассказали РИА "Новости" в дипмиссии.
Стоит отметить, что ранее специалисты британской лаборатории не смогли выяснить, в какой стране было разработано вещество, которым отравили Скрипалей. Результаты экспертизы не вызвали удивления постпреда России при ЕС Владимира Чижова, который не ждал другого исхода – ведь формула яда "Новичок" общедоступна.
"Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета", – цитирует Чижова РИА "Новости".
По его словам, у британцев и не могло быть шансов на установления страны-производителя примененного яда. С учетом этого ожидать каких-либо новых санкций против России не стоит, так как Британии не удастся консолидировать Евросоюз по данному делу.
Напомним, в воскресенье, 1 апреля, Россия отправила организации список из 13 вопросов по "делу Скрипаля".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Великобритания обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ.
Эрдоган увел у Путина девушку
Курьезный момент попал на видео
Китай бросил клич на борьбу с США
Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина