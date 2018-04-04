Источники британских СМИ рассказали о необычном поведении прилетевшего туриста

Британские спецслужбы пытаются найти новые доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Они нашли "странного" россиянина, который прилетал в Лондон перед покушением.

Отмечается, что он прибыл в столицу Англии на одном самолете с Юлией Скрипаль, а через несколько часов вернулся обратно в Москву. Британцев насторожила такая скоротечность путешествия, передает Daily Mail со ссылкой на свой источник.

При этом сотрудники спецслужбы подчеркнули, что этот человек не входит в список подозреваемых, но представляет большой интерес для следствия и, возможно, что-то знает об отравлении. Однако о личности россиянина пока ничего не известно.

По мнению сотрудников по борьбе с терроризмом, нервно-паралитическое вещество могли доставить по почте либо самолетом в чемодане.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери 4 марта. Британская сторона заявила, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает обвинение.