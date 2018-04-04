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В "деле Скрипаля" появился подозрительный россиянин

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
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Источники британских СМИ рассказали о необычном поведении прилетевшего туриста

Британские спецслужбы пытаются найти новые доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Они нашли "странного" россиянина, который прилетал в Лондон перед покушением.

Отмечается, что он прибыл в столицу Англии на одном самолете с Юлией Скрипаль, а через несколько часов вернулся обратно в Москву. Британцев насторожила такая скоротечность путешествия, передает Daily Mail со ссылкой на свой источник.

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При этом сотрудники спецслужбы подчеркнули, что этот человек не входит в список подозреваемых, но представляет большой интерес для следствия и, возможно, что-то знает об отравлении. Однако о личности россиянина пока ничего не известно.

По мнению сотрудников по борьбе с терроризмом, нервно-паралитическое вещество могли доставить по почте либо самолетом в чемодане.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери 4 марта. Британская сторона заявила, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает обвинение.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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