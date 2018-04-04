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Питомцы Скрипаля пропали

Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
продолжениеЗахарова назвала британцев жуликами
Российское дипломатическое ведомство беспокоится о его животных

МИД РФ спросил дипломатическое ведомство Великобритании о том, что случилось с домашними животными бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила", – приводит "Интерфакс" слова официального представителя МИД Марии Захаровой. Она подчеркнула, что российская сторона знает о том, что в доме Сергея Скрипаля были домашние животные, поэтому если в доме было применено химическое отравляющее вещество, то они тоже должны были пострадать.

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были  найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Официальный Лондон заявил, что к инциденту причастны российские власти. Москва отрицает эти обвинения. Во вторник, 3 апреля, руководитель британской лаборатории "Портон Даун" рассказал, что эксперты не смогли определить, было ли отравляющее вещество произведено в России.

Валентина МАЙОРОВА
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