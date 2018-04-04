Захарова назвала британцев жуликами

Британский МИД удалил пост, где приписал "Новичку" made in Russia

Доказательства российской виновности в отравлении Скрипалей англичане взяли из воздуха, улики – из головы. Это подтверждают последние действия британского МИД, которое избавилось от обвинений в адрес Москвы путем одного клика компьютерной мышки. Со страницы министерства в Twitter исчез разоблачающий Россию пост.

"Вот вся цена вот этому всему – удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто наперсточники, ну натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время – его удалили", – прокомментировала британскую хитрость официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает RT.

Спикер нашего ведомства отметила, что не удивится, если англичане пойдут на попятную, заявив: нас "не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это highly likely, это не прямые обвинения".

Впрочем, в британском министерстве не отрицают, что избавились от текста, в котором назывался производитель вещества, которым отравили Скрипалей. Свои действиям оправдывают несоответствием слов посла Великобритании в России Лори Бристоу, о чем сообщили в Форин-офисе телеканалу Sky News.

Якобы дело было так: онлайн-трансляция брифинга британского посольства велась в Москве 22 марта на странице дипмиссии в Twitter – UKinRussia. Видео разослали через аккаунт "@foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери".

"Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли эту запись", – оправдались в Лондоне.

Между тем "делу Скрипаля" ровно месяц – 4 марта в центре Солсбери отца и дочь нашли без сознания. Власти Великобритании приписали покушение Москве, которая категорически не согласна с обвинениями в свой адрес.

Накануне, 3 апреля, в лаборатории "Портон Даун" развеян миф о российском следе вещества, которым были отравлены Скрипали.