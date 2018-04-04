Слезы Мэй выльются в новые обвинения против Москвы
Москва не дождется извинений за необоснованные обвинения в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей. Напротив, стоит ожидать новых нападок со стороны британских властей. Поскольку им терять уже нечего – политический имидж Лондона испорчен окончательно и бесповоротно. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Это повлияет на ее (Терезы Мэй) репутацию. Она вынуждена будет оправдываться. Но оправдание будет строиться на продолжении обвинений в адрес России", – отметил сенатор в беседе с RT. По его мнению, британские власти пытались решить вызванные Brexit внутренние проблемы в Соединенном Королевстве, но провокацию придумали неумело и понесли репутационные потери уже в глазах всего мира.
Впрочем, этой ситуацией весьма ловко воспользовались США. "Американцы очень оперативно отреагировали на произошедшее, выслав сразу 60 российских дипломатов. Эта ситуация и резвая реакция США показывает, что именно у них рыльце в пушку", – считает Цеков. Но кто бы ни был закоперщиком всей этой истории, своей вины открыто он не признает. "Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться. Это характеризует нынешнее политическое мышление", – отметил сенатор, указав, что все-таки не все страны слепо пошли на поводу у Вашингтона и Лондона, и это обнадеживает.
Аналогичного мнения придерживается и член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. "Это изначально задумывалось как провокация против России", – убежден он. "Маховик раскручен довольно серьезно… Подключили европейские страны, которые выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Я думаю, что вряд ли они смогут отступить", – отметил Морозов в интервью RT.
Во вторник, 3 апреля, представитель британской лаборатории в "Портон Дауне" признал, что местные специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в невменяемом состоянии на улице в Солсбери 4 марта. В Лондоне моментально заявили, что это российские власти организовали покушение на предателя.
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