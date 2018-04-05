"Все будет хорошо!" - уверены они

Объявленные перонами нон-грата 60 американских дипломатов 5 апреля покинули Москву.

Перед отъездом они записали и разместили на Youtube ролик, где рассказали, что связывает их с Россией и русскими.

"Я здесь учился уже почти 30 лет тому назад, и у меня всегда было уважение к русскому народу", – говорит Майкл Лалли, глава торгового представительства США. "Я прекрасно понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере, то, как американские и российские компании работают вместе", – добавил он.

"Я помню, какими умными, творческими и добрыми были мои ученики... я помню, как мои друзья меня учили правильно париться в бане. Я помню, как мы с друзьями встречали Новый год", – рассказал Нил, один из сотрудников политического отдела посольства США.

"Я буду скучать по моим русским друзьям", – призналась Лиз, сотрудник того же отдела, – "Мне жаль, что сейчас будет труднее провести диалог о ключевых вопросах".

"Я работала в России почти 2 года... Я не забуду того, что мы с моими российскими коллегами смогли здесь достичь", – говорит сотрудник политотдела посольства США Элис.

"Нам надо восстановить и углубить наш диалог", – резюмировал Майкл Лалли, а его коллега Томас добавил: "Как говорила моя мама в трудные времена: "Все будет хорошо!"

Следует отметить, что почти все дипломаты на видео прекрасно говорят по-русски.

Международный дипломатический скандал вспыхнул из-за так называемого дела Скрипаля. В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. по последним данным, они уже пришли в себя. Британия обвинила Россию в инциденте, Москва отвергла свою причастность к ЧП. В итоге свыше 20 стран выслали более сотни российских дипломатов, в том числе, США – 60 человек. В ответ РФ отправила на родину 60 работников американской дипмиссии.