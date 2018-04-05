Юлия Скрипаль заговорила открыто

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Британская полиция обнародовала обращение Юлии Скрипаль.
"Я пришла в себя неделю назад, и силы прибывают с каждым днем. Спасибо за то, что не забываете меня и за пожелания выздоровления", – говорится в сообщении.
Скрипаль поблагодарила всех, кто помог ей выздороветь: работников больницы Salisbury District Hospital и жителей Солсбери, которые помогли ей и ее отцу, когда они потеряли сознание.
"Я уверена, что вы понимаете, что вся ситуация выглядит запутанной, и я надеюсь, вы с уважением отнесетесь к моей личной жизни и жизни моей семьи во время выздоровления", – добавила Юлия.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию, что вызвало международный скандал. Более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов, было закрыто Генеральное консульство РФ в американском Сиэтле.
При этом 3 апреля британские химики заявили, что они не могут доказать отравление Скрипаля и его дочери ядом российского происхождения.
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