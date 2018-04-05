Юлия Скрипаль заговорила открыто

Дочь экс-офицера ГРУ сделала первое официальное заявление

Британская полиция обнародовала обращение Юлии Скрипаль.

"Я пришла в себя неделю назад, и силы прибывают с каждым днем. Спасибо за то, что не забываете меня и за пожелания выздоровления", – говорится в сообщении.

Скрипаль поблагодарила всех, кто помог ей выздороветь: работников больницы Salisbury District Hospital и жителей Солсбери, которые помогли ей и ее отцу, когда они потеряли сознание.

"Я уверена, что вы понимаете, что вся ситуация выглядит запутанной, и я надеюсь, вы с уважением отнесетесь к моей личной жизни и жизни моей семьи во время выздоровления", – добавила Юлия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию, что вызвало международный скандал. Более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов, было закрыто Генеральное консульство РФ в американском Сиэтле.

При этом 3 апреля британские химики заявили, что они не могут доказать отравление Скрипаля и его дочери ядом российского происхождения.