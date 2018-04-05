Юлии Скрипаль разрешили позвонить

Подлинность разговора пока не подтверждена

Юлия Скрипаль смогла поговорить по телефону с родственниками в России. По крайней мере, это утверждает ее кузина, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.

Женщина сохранила разговор и предоставила запись телеканалу "Россия 1". На записи слышно, как Виктория разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль и сообщает, что у нее "все хорошо"

Когда Виктория говорит, что готова прилететь в Великобританию уже в понедельник, если сможет получить британскую визу, собеседница отвечает, что "визу никто не даст".

Ведущие программы "60 минут", в эфире которой прозвучала аудиозапись, отметили, что личность собеседницы Виктории не подтверждена.

Между тем сама Виктория Скрипаль не сомневается, что говорила именно с Юлией. "Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у нее все хорошо", – подтвердила она "Интерфаксу" в четверг, 5 апреля. Женщина особо отметила, что звонок от двоюродной сестры прозвучал на другой день после того, как она пожаловалась журналистам, что не может связаться с родственниками. "Вы верите в совпадения? Я нет", – сказала Виктория.

Что касается британской визы, то этот вопрос пока не решен, сообщила она.

Накануне стало известно, что Викторию Скрипаль вызывали на допрос в СК России в качестве свидетельницы по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.