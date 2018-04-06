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Скрипаль очнулся

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеЛондон лихорадит от "Новичка"
Отравленному шпиону полегчало

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом рассказал источник в госпитале, где лечат российского шпиона, пишет Reuters. 

Ранее пришла в себя Юлия Скрипаль. Британские СМИ со ссылкой на источники в больнице писали, что девушка даже дозвонилась до тетки. 

Напомним, отца и дочь обнаружили без сознания 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию. 

В продолжении нескольких недель дипломатический скандал только набирает обороты. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Марина МОНРО
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