Скрипаль очнулся

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом рассказал источник в госпитале, где лечат российского шпиона, пишет Reuters.
Ранее пришла в себя Юлия Скрипаль. Британские СМИ со ссылкой на источники в больнице писали, что девушка даже дозвонилась до тетки.
Напомним, отца и дочь обнаружили без сознания 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию.
В продолжении нескольких недель дипломатический скандал только набирает обороты.
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