Скрипаль очнулся

Отравленному шпиону полегчало

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом рассказал источник в госпитале, где лечат российского шпиона, пишет Reuters.

Ранее пришла в себя Юлия Скрипаль. Британские СМИ со ссылкой на источники в больнице писали, что девушка даже дозвонилась до тетки.

Напомним, отца и дочь обнаружили без сознания 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию.

В продолжении нескольких недель дипломатический скандал только набирает обороты.