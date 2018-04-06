Лондон лихорадит от "Новичка"

К "делу Скрипаля" подшиваются новые подробности

Пока Лондон лихорадочно ищет новые доказательства российского следа в отравлении Скрипалей, его преданные "союзники" поддерживают голословные обвинения в сторону России. К примеру, в Германии не сомневаются в правдоподобности британских обвинений, заявляя, что чисто английская версия о покушении на отца и дочь "вписывается в модель российского поведения" последних лет.

Речь идет о действующей программе по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" в нашей стране. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря правительства ФРГ Ульрике Деммера, которая также в качестве примера вспомнила "военные вторжения" и нападения на русских экс-шпионов в разных странах.

Между тем одна из последних якобы улик Лондона указывает на то, что химическое вещество "Новичок", которым предположительно отравили Скрипалей, не просто "made in Russian". Установлено конкретное место производства яда – это объект Шиханы в Саратовской области. Об этом ранее сообщили британские СМИ.

Безосновательными подобные заявления назвал глава российского МИД Сергей Лавров. По его мнению, британские власти увлеклись поиском доказательств своей голословной позиции.

"Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", – цитирует Лаврова "РИА Новости".

Между тем, по заявлению руководителя саратовского филиала "Шиханы" НИИ органической химии и технологии Андрея Карасева, с 2005 года в лаборатории "никаких производств нет, (действует) новое предприятие, которое работает по конвенции по уничтожению химического оружия".

К слову, о том, что в Саратовской области нет никакого химического оружия, прекрасно знают в ОЗХО, однако стыдливо замалчивают свою осведомленность, заключил представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"В Шиханах объект, который упоминается в докладе британской разведки, – Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Там никогда не хранилось и не производилось химического оружия", — резюмировал Бабич, пояснив, что предприятие работало только на благо народного хозяйства. Там "проводились и проводятся работы по ликвидации объектов органической химии, агрохимикатов, пестицидов".

Постпред не сомневается, что ряд улик указывают не на российский след в отравлении отца и дочери, а на всестороннее давление на нашу страну.

Изо дня в день Лондон придумывает свежие доказательства российской вины в "деле Скрипаля", которое обрастает подробностями. Завтра будет новый день и, скорее всего, новые британские "подтверждения" причастности Москвы к инциденту в Солсбери. Впрочем, и сегодня еще есть время.