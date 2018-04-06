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Скрипалям не дают говорить

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
продолжениеПлемянницу Скрипаля не пускают в Лондон
Чрезмерная словоохотливость дочери экс-шпиона вызвала нарекания

Первые заявления пришедшей в сознание Юлии Скрипаль, которые просочились в СМИ, не по нраву медперсоналу.

"После напряженного вчерашнего медиарепортажа я хочу использовать эту возможность и уведомить вас о состоянии двух пациентов, которые сейчас находятся в районной больнице Солсбери. В прошлый четверг я сообщила вам, что состояние Юлии Скрипаль стало стабильным", – цитирует ВВС директора районной больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

Она подтвердила слова чересчур популярной в последний месяц пациентки о том, что ее здоровье ежедневно улучшается. "Она ждет того дня, когда сможет покинуть больницу. Любые слухи о том, когда будет этот день, – всего лишь слухи", – отрезала врач, подчеркнув специально для СМИ, что Юлия на данном этапе лечения против любого вмешательства в ее личную жизнь.

Кроме того, Бланшард отдельно рассказала о состоянии Сергея Скрипаля. "Он хорошо реагирует на лечение, быстро восстанавливается и больше не находится в критическом состоянии. Пока что я больше не буду давать еще какую-либо информацию", – объявила директриса. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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