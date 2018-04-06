Скрипалей похоронили

По мнению эксперта, экс-полковник ГРУ и его дочь уже давно мертвы

Звонок отравленной Юлии Скрипаль своей сестре Виктории обсуждает весь мир. Радиолюбитель Валентин Дегтерев рассказал, с кем в действительности разговаривала племянница Скрипаля по телефону.

По мнению Дегтерева, экс-полковник ГРУ и его дочь уже давно мертвы. При этом он настаивает, что Сергей занимался контрабандой оружия, а отравление произошло в результате несчастного случая на каком-то производстве (на каком именно, исследователь не уточняет). Британские власти искали повод, чтобы развязать санкционную войну с Россией, и нашли его в Скрипале, обвинив в случившемся Москву.

Валентин утверждает, что голос звонившей принадлежит сорокалетней женщине, которая давно живет за границей и уже не может правильно изъясняться на русском языке.

"Все обороты речи, несколько, англоязычные. Тем более удивляет такая, похвальная, оперативность. Звонок был осуществлен после просьбы родных. При этом звонившая, сразу, сказала, что визы им не дадут", – сказал радиолюбитель.

По мнению Дегтерева, история закончится тем, что Лондон объявит о смерти Скрипалей от последствий "Новичка". После этого их тела кремируют, чтобы российские специалисты не смогли провести экспертизу.

Сама племянница Скрипаля Виктория уверена, что общалась с живой Юлией.

"Она здорова. Это ее нормальная интонация. Под конец, когда мы прослушали запись более детально, было слышно под конец, что она сейчас заплачет", – цитирует ее "Пятый канал".

При этом Виктория пояснила, что отравленные жили обычной жизнью и не влезали в политические и экономические дела страны. Версию Дегтерева о случайном заражении разделяет и племянница. Она считает, что это было бытовым случаем.

"Никто не видел счетов из паба, из ресторана. Никто не показал, что они ели и пили", – добавила она.

Виктория планирует в ближайшее время приехать в британское посольство в Москве, чтобы получить визу и вылететь в Лондон.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию.