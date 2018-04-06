Лондон скрывает страшную тайну

Сестра отравленной Юлии Скрипаль пришла к неутешительному выводу

Туманный Альбион полон загадок, связанных с "делом Скрипаля". Лондону есть что скрывать, уверена двоюродная сестра пострадавшей дочери экс-полковника ГРУ и его племянница Виктория, которой отказали в британской визе.

"Британцам должно быть есть что скрывать", – предположила она в интервью телеканалу Sky News.

Москва ждет от Лондона объяснений отказа, заявила в эфире ТК "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений, Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта. На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии", – резюмировала спикер МИД РФ.

Виктория Скрипаль оформляла британскую визу, чтобы вывезти из Солсбери сестру Юлию, которая накануне пришла в сознание и начала говорить.

Также стало известно об улучшении состояния и ее отца, экс-шпиона Сергея Скрипаля. "Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее", – прокомментировал приятную новость в Twitter представитель посольства России в Великобритании.