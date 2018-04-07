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Российский посол запросил о встрече с Борисом Джонсоном

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Pinney
Соответствующий запрос был направлен в МИД Соединенного Королевства

В Форин-офисе подтвердили, что получили запрос российского посольства о встрече посла Александра Яковенко с главой ведомства Борисом Джонсоном.

"Конечно, мы рассмотрим его и ответим должным образом", – приводит РИА Новости ответ британской стороны.

В посольстве сообщили, что Яковенко хочет обсудить с Джонсоном весь комплекс двусторонних отношений, а также расследование отравления в Солсбери.

В Солсбери в начале марта было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Лондон обвинил российские власти в причастности к случившемуся и отказал российской стороне в доступе к материалам расследования.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что в ответ на инцидент в Солсбери Лондон высылает 23 российских дипломатов и прекращает все контакты с Москвой на высоком уровне.

Россия в ответ также выслала британских дипломатов, закрыла генконсульство Великобритании в Петербурге и прекратила работу Британского совета.

Посол Яковенко назвал дело об отравлении Скрипалей "мощной провокацией", нацеленной на сдерживание России.

На прошлой неделе стало известно, что 33-летняя Юлия Скрипаль идет на поправку. А накануне британские СМИ сообщили, что ее отец находится в сознании и может говорить.

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