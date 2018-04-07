Российский посол запросил о встрече с Борисом Джонсоном

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В Форин-офисе подтвердили, что получили запрос российского посольства о встрече посла Александра Яковенко с главой ведомства Борисом Джонсоном.
"Конечно, мы рассмотрим его и ответим должным образом", – приводит РИА Новости ответ британской стороны.
В посольстве сообщили, что Яковенко хочет обсудить с Джонсоном весь комплекс двусторонних отношений, а также расследование отравления в Солсбери.
В Солсбери в начале марта было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
Лондон обвинил российские власти в причастности к случившемуся и отказал российской стороне в доступе к материалам расследования.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что в ответ на инцидент в Солсбери Лондон высылает 23 российских дипломатов и прекращает все контакты с Москвой на высоком уровне.
Россия в ответ также выслала британских дипломатов, закрыла генконсульство Великобритании в Петербурге и прекратила работу Британского совета.
Посол Яковенко назвал дело об отравлении Скрипалей "мощной провокацией", нацеленной на сдерживание России.
На прошлой неделе стало известно, что 33-летняя Юлия Скрипаль идет на поправку. А накануне британские СМИ сообщили, что ее отец находится в сознании и может говорить.
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