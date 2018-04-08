СМИ: Скрипалей спрячут в США

Бывшему офицеру ГРУ и его дочери предложат переехать в Америку под новыми именами

О возможности переезда Скрипалей в другую страну, где они могли бы жить под новыми именами, пишет авторитетная британская газета The Times.

По информации издания, это делается для "защиты от новых покушений".

Сотрудники британской секретной службы MI6 консультировались относительно выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей, с коллегами из ЦРУ. По данным издания, помимо США рассматривались Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"Очевидное место для их переселения - Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", – приводит газета слова источника в разведке.



Собеседники The Times подтвердили информацию о том, что оба пострадавших – отец и дочь – находятся в сознании. Ожидается, что в ближайшее время они смогут помочь следствию.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Покушение произошло 4 марта в городе Солсбери, где бывший офицер ГРУ, осужденный в РФ за измену родине, проживает после обмена на российских контрразведчиков.

Пострадавшие были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, Скрипаль долгое время находился в коме. Пресса писала, что яды класса "Новичок", в использовании которого против Скрипалей Лондон обвиняет Россию, смертельны и антидотов к ним не существует.

Однако через месяц после покушения пострадавшие пришли в себя – сначала Юлия, а затем ее отец.

Отравление в Солсбери спровоцировало большой дипломатический скандал, начавшийся по инициативе британских властей. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила в случившемся Москву, а глава МИД Великобритании Борис Джонсон – лично президента Путина.

При этом реальных доказательств участия России в случившемся до сих пор непредставлено, а российскую сторону не подпускают к расследованию.

Москва какую-либо причастность к инциденту в Солсбери отрицает.

