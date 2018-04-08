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Канцлера Австрии отчитали за нежелание наказывать Россию

Себастьян Курц. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Roge
Бывший глава австрийского правительства Кристиан Керн обрушился на своего преемника из-за его политики в "деле Скрипалей"

Керн назвал политику Курца ошибочной и непоследовательной, пишет Kleine Zeitung. Он убежден, что Вене нужно было либо выполнить принятое на мартовском саммите лидеров ЕС решение о высылке российских дипломатов, либо открыто выступить против. Австрия же выразила солидарность с Великобританией, однако высылать дипломатов отказалась.

По словам Керна, "зигзагообразная политика" правительства Курца загнала страну в угол и будет стоить ей доверия партнеров.

Экс-глава канцлер напомнил, что Австрия - часть западного мира, и предположил, что его преемник "чувствует себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского (лидеры Венгрии и Польши), чем Меркель и Макрона (лидеры Германии и Франции)".

В Австрийской народной партии, членом которой является Курц, на критику ответили, что канцлер "идет проверенным путем" и "наводит мосты".

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