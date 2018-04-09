Бывший разведчик ГРУ отметает возможность жить в стане идеологического врага

Переезд в США, возможно, отравленных 4 марта в британском Солсбери россиян – английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – не является хорошей идеей, поскольку в Штатах они не будут в безопасности. Об этом заявила в понедельник, 9 апреля, их ближайшая родственника, племянница бывшего российского полковника Виктория.

"Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании), но самое небезопасное место – это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке", – сказала Скрипаль "Интерфаксу".

Накануне британское издание Sunday Times со ссылкой на собственные источники написало, что в Лондоне изучают вопрос о переезде Скрипалей в США под новыми именами, дабы "избежать новых попыток убийства". Также граждане РФ могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Однако по информации источников газеты, именно Соединенные Штаты являются наиболее предпочтительным вариантом.

"Там будет меньше возможностей их убить", – считает собеседник издания, отметив, что в США отравленных в Солсбери с новыми именами будет проще защищать.

Сама же Виктория, комментируя Business FM, сказала, что одной из причин, по которой Лондон не выдал ей визу для поездки к Скрипалям, является ее якобы сотрудничество с ФСБ: "Вы видели, чтобы я встречалась с кем-то из Кремля? Я – ярый коммунист, да, я на выборах голосовала за Грудинина. Как меня может Кремль использовать, если я оппонент Кремля?"