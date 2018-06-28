В Германии обнаружили друга Скрипалей
Полиция задержала сотрудника частной компании после того, как он пытался отравить своего коллегу. Потерпевший заметил белый порошок в своей еде и сообщил об этом руководству. Инцидент произошел в городе Шлос-Голль-Штукенброк, передает Reuters.
По данным с камер видеонаблюдения, задержанный подсыпал непонятное вещество в еду сотрудника компании. Также правоохранительные органы подозревают мужчину в отравлении 21 коллег, которые умирали загадочным образом с начала 2000-х годов – говорится в статье.
Данные экспертизы показали, что порошок является ядом. Во время обыска в доме злоумышленника полиция нашла большое количество токсичных химикатов, такие как свинец, кадмий и ртуть.
Подозреваемый находится в следственном изоляторе с мая 2018 года. Мотивы преступления пока неизвестны. Может, его вдохновило отравление в Солсбери Скрипалей и он тоже решил прославиться?
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