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В Германии обнаружили друга Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
По примеру бывшего шпиона мужчина устроил отравление - только масштабы были больше

Полиция задержала сотрудника частной компании после того, как он пытался отравить своего коллегу. Потерпевший заметил белый порошок в своей еде и сообщил об этом руководству. Инцидент произошел в городе Шлос-Голль-Штукенброк, передает Reuters.

По данным с камер видеонаблюдения, задержанный подсыпал непонятное вещество в еду сотрудника компании. Также правоохранительные органы подозревают мужчину в отравлении 21 коллег, которые умирали загадочным образом с начала 2000-х годов – говорится в статье.

Данные экспертизы показали, что порошок является ядом. Во время обыска в доме злоумышленника полиция нашла большое количество токсичных химикатов, такие как свинец, кадмий и ртуть.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе с мая 2018 года. Мотивы преступления пока неизвестны. Может, его вдохновило отравление в Солсбери Скрипалей и он тоже решил прославиться?

Евгения КАРПУНИНА
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