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Лондон в панике: против властей восстали лечившие Скрипалей врачи

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
Медики недовольны действиями политиков, которые тщательно скрывают всю информацию об отравлении

Британская медицинская ассоциация разочарована шагами властей после инцидента в Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По словам представителей организации, Лондон должен был немедленно дать рекомендации врачам, лечивших Скрипалей, а не скрывать информацию, так они могли получить отравление от контакта с неизвестным токсичным веществом.

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При этом в ассоциации указали и на то, что власти не создали специальную "горячую линию". Также Лондон наплевал на базу данных, в которую должны были занести всех людей, контактирующих с ядом, передает РИА "Новости".

По мнению представителей организации, такая безалаберность властей привести к серьезным последствиям. Например, от отравления могли умереть врачи, лечившие Скрипалей, или жители Солсбери.

Официальные власти пока никак не прокомментировали данное сообщение.

Напомним, что в апреле ОЗХО опубликовала итоги расследования по инциденту в Солсбери. В документе говорилось о веществе, которым могли отравить экс-полковника, однако его тип не назывался. В Лондоне заявили, что организация признала, что Скрипали подверглись воздействию "Новичка", который якобы произведен в России.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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