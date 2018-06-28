Лондон в панике: против властей восстали лечившие Скрипалей врачи

Медики недовольны действиями политиков, которые тщательно скрывают всю информацию об отравлении

Британская медицинская ассоциация разочарована шагами властей после инцидента в Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По словам представителей организации, Лондон должен был немедленно дать рекомендации врачам, лечивших Скрипалей, а не скрывать информацию, так они могли получить отравление от контакта с неизвестным токсичным веществом.

При этом в ассоциации указали и на то, что власти не создали специальную "горячую линию". Также Лондон наплевал на базу данных, в которую должны были занести всех людей, контактирующих с ядом, передает РИА "Новости".

По мнению представителей организации, такая безалаберность властей привести к серьезным последствиям. Например, от отравления могли умереть врачи, лечившие Скрипалей, или жители Солсбери.

Официальные власти пока никак не прокомментировали данное сообщение.

Напомним, что в апреле ОЗХО опубликовала итоги расследования по инциденту в Солсбери. В документе говорилось о веществе, которым могли отравить экс-полковника, однако его тип не назывался. В Лондоне заявили, что организация признала, что Скрипали подверглись воздействию "Новичка", который якобы произведен в России.