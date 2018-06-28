Мэй пришла в себя после отравления Скрипалей

Британский премьер наконец поняла, что спектакль в Солсбери провалился, и решила атаковать с другой стороны

Скандалы, которые пытались раздуть перед стартом ЧМ-2018 в России, обернулись неудачей. Так, сами британцы заподозрили свое правительство во лжи относительно "покушения" на экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию. Сейчас власти Соединенного Королевства экстренно избавляются от улик в деле Скрипаля. После этой провокации на Россию попытались повесить вину за сбитый на Украине "Боинг".

Тем временем Тереза Мэй, которая загадочно молчала с момента обвинения Москвы в отравлении Скрипалей, видимо, обдумывая план действий, наконец ринулась в новую атаку. Давление на РФ теперь пойдет по новой линии. С начала июня активно обсуждается так называемая дезинформация и пропаганда, которую распространяет наша страна. На саммите "Большой семерки" даже решили создать "механизм быстрого реагирования", чтобы противостоять тлетворному влиянию Москвы на западные демократические общества.

Теперь же премьер Великобритании выступит на саммите ЕС, который открывается сегодня, 28 июня, в Брюсселе, с призывом к участникам сохранить жесткую позицию в отношении России. И не только сохранить, но еще и усилить давление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association. Так, Мэй предлагает продлить санкции против нашей страны и надеется на солидарность лидеров 28 стран Евросоюза. Кроме того, речь пойдет о новых ограничительных мерах, которые избавят, наконец, Европу от российской пропаганды и дезинформации. Крушение "Боинга" тоже обсудят. Видимо, надежда возложить ответственность за гибель людей на Москву еще жива.