Британцы с союзниками подкупили организацию, чтобы диктовать свои условия

"Одиозным проектом" назвала спикер МИД РФ Мария Захарова решение, принятое в Гааге на конференции участников Конвенции о запрещении химоружия.

Они прислушались к предложению Соединенного Королевства, которое настоятельно рекомендовало расширить полномочия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), наделив ее правом определять виновных в химатаках.

По мнению, представителя внешнеполитического ведомства британцы с партнерами подкупили ОЗХО, чтобы их устроил результат голосования.

"Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата", – заявила Захарова на брифинге, передают "РИА Новости".

В министерстве считают: политические манипуляции, подкуп и откровенный шантаж привели к тому, что ОЗХО пошла на поводу у Лондона.

Собравшиеся в Гааге проголосовали за проект решения по расширению мандата организации. Его поддержали 82 делегации, против выступили всего 24.

Россия вместе с Сирией и Ираном во вторник, 26 июня, отклонили британский проект, инициировав всеобщее обсуждение и дальнейшее голосование. Кроме того, российская сторона, отталкиваясь от правил ОЗХО, требовала детального рассмотрения каждой поправки. В результате голосования они все были отвергнуты.

В апреле ОЗХО опубликовала итоги расследования по так называемому делу Скрипаля, говоря о яде, которым могли отравить экс-полковника и его дочь. Но тип вещества не назывался. Впрочем, за организацию ответил Лондон: якобы та признала, что Скрипалей отравили произведенным в России "Новичком".