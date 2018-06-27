Британия опозорилась в травле Скрипалей

Москва не позволит Лондону уйти от ответа

Международные политики из-за проходящего в России чемпионата мира по футболу совсем забыли об антироссийской истерии вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон до сих пор скрывает всю правду об этом, однако Москва намерена добиться ответа и узнать о ходе расследования.

Пресс-служба российского посольства в Нидерландах утверждает, что англичане "делом Скрипаля" втянули в антироссийскую компанию Европу, одна теперь Лондон хочет руководить и действиями ОЗХО.

"Они втянули своих союзников в шумную кампанию против России, теперь они пытаются вовлечь ОЗХО в свои игры на 4-й специальной сессии государств – участников Конвенции по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении на странице в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что не знают, где в данный момент находятся Скрипали.

Напомним, что в апреле ОЗХО опубликовала итоги расследования по инциденту в Солсбери. В документе говорилось о веществе, которым могли отравить экс-полковника, однако его тип не назывался. В Лондоне заявили, что организация признала, что Скрипали подверглись воздействию "Новичка", который якобы произведен в России.

При этом Великобритания предложила расширить полномочия ОЗХО, чтобы наделить организацию правом определять виновных в инцидентах с применением химоружия.