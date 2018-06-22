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Юлия Скрипаль вернется в Россию после ЧМ-2018

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images\TASS
Британцы делают последние приготовления

Сегодня место легендарного отравления экс-полковника ГРУ и его дочери посетил бывший супруг принцессы Дианы – принц Чарльз. В паломничестве к месту, где витает призрак "Новичка" его сопровождала жена – герцогиня Корнуольская Камилла.

Согласно официальной версии, которая сообщается в Twitter королевской резиденции Кларенс-хаус, высокие гости прибыли в Солсбери, чтобы утешить местных жителей, которые, видимо, до сих пор вздрагивают по ночам, а заодно и проверить, все ли в порядке в пострадавшем от "российского" яда городе. Напомним, местные СМИ неоднократно сообщали, что из-за якобы случившегося там покушения на Сергея и Юлию Скрипаль приезжие обходят зловещее место стороной, что сильно бьет по карману бизнесменов и снижает турпоток.

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Между тем более вероятным кажется другой сценарий. В Соединенном Королевстве давно поняли, что это позорное дело развалилось и реанимировать его нет смысла. Чуда, как с воскрешением Скрипалей, не случится. Провокация, вопреки надеждам, удалась. ЧМ-2018 благополучно стартовал, английские болельщики в восторге от русского гостеприимства, да и в конце концов сами британцы открыто заговорили о непричастности России к отравлению и заподозрили Терезу Мэй во лжи. Возможно, Чарльз заявился в Солсбери, чтобы лично убедиться в отсутствии следов, которые могут указать на истинных исполнителей покушения.

 

 

Так как скандал на проведении мундиаля никак не сказался, смысла скрывать Сергея и Юлию Скрипаль, которая в видеообращении заявила, что хочет домой, больше нет. Скорее всего, как только футбольный чемпионат в нашей стране завершится, злополучную парочку вышлют в Россию. Тем более, что наши дипломаты ясно дают понять британской стороне – об этом деле мы не забыли и будем настаивать на доступе к отравленному в Солсбери шпиону и его дочери. Очередное заявление сделал российский посол в Великобритании Александр Яковенко. В Соединенном Королевстве не смогут бесконечно отмахиваться от наших запросов, отметил он в беседе с RT. Дипломаты РФ добьются встречи с Юлией Скрипаль, сообщил Яковенко.

"…Мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше", – подчеркнул он.

Виктория БАЛАЯН
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