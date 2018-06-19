В деле Скрипалей назревает сенсация

На скандальную историю посмотрели под другим углом

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что из-за чемпионата мира по футболу в России он окончательно потерял веру в справедливость.

Об это он заявил в эфире телеканала 112.ua. Гордон неоднократно рассказывал, что в России чемпионат мира не состоится, а после того, как его прогноз не сбылся, он решил поведать всем, отчего этого не случилось.

По словам журналиста, он с такой уверенностью говорил о бойкоте ЧМ-2018 западными странами из-за событий на Украине и в Сирии, так как эта информация пришла к нему по каналам английской разведки и США. То же самое ему якобы подтвердили "очень серьезные источники в Российской Федерации".

Гордон считает, что Россия готовилась к тому, что чемпионат мира будут бойкотировать, поэтому никого из экспертов мнение украинского журналиста не удивило. Он также назвал и определенные события, которые, по его мнению, подтверждают это. Среди них он назвал допинговый скандал, запрет на проведение в России крупных международных соревнований, а также случай в Солсбери. "За несколько месяцев до чемпионата мира появилось отравление Скрипалей. Великобритания призвала бойкотировать чемпионат мира", – напомнил Гордон. Возникает вопрос, неужели украинский журналист намекает на то, что за инцидентом со Скрипалями стоят западные власти, которые таким способом хотели отобрать у России мундиаль?

Каким же образом вышло так, что ЧМ-2018 все-таки открылся в Москве? Гордон считает, что Путин всех купил: "Щедро покупаются агенты влияния, политики, в том числе, первого эшелона". Журналист уточнил, что подкуп не всегда осуществляется деньгами: это могут быть и преференции, и, к примеру, участие в бизнесе. В итоге Гордон договорился до того, что и Трамп боится Путина – иначе зачем ему было бы приглашать Россию в G8.

Остается добавить, что ранее Гордон предсказывал, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. Похоже, дар предвидения – не самая сильная сторона журналиста.



