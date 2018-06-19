Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В деле Скрипалей назревает сенсация

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
На скандальную историю посмотрели под другим углом

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что из-за чемпионата мира по футболу в России он окончательно потерял веру в справедливость.

Об это он заявил в эфире телеканала 112.ua. Гордон неоднократно рассказывал, что в России чемпионат мира не состоится, а после того, как его прогноз не сбылся, он решил поведать всем, отчего этого не случилось.

По теме

По словам журналиста, он с такой уверенностью говорил о бойкоте ЧМ-2018 западными странами из-за событий на Украине и в Сирии, так как эта информация пришла к нему по каналам английской разведки и США. То же самое ему якобы подтвердили "очень серьезные источники в Российской Федерации".

Гордон считает, что Россия готовилась к тому, что чемпионат мира будут бойкотировать, поэтому никого из экспертов мнение украинского журналиста не удивило. Он также назвал и определенные события, которые, по его мнению, подтверждают это. Среди них он назвал допинговый скандал, запрет на проведение в России крупных международных соревнований, а также случай в Солсбери. "За несколько месяцев до чемпионата мира появилось отравление Скрипалей. Великобритания призвала бойкотировать чемпионат мира", – напомнил Гордон. Возникает вопрос, неужели украинский журналист намекает на то, что за инцидентом со Скрипалями стоят западные власти, которые таким способом хотели отобрать у России мундиаль? 

Каким же образом вышло так, что ЧМ-2018 все-таки открылся в Москве? Гордон считает, что Путин всех купил: "Щедро покупаются агенты влияния, политики, в том числе, первого эшелона". Журналист уточнил, что подкуп не всегда осуществляется деньгами: это могут быть и преференции, и, к примеру, участие в бизнесе.  В итоге Гордон договорился до того, что и Трамп боится Путина – иначе зачем ему было бы приглашать Россию в G8. 

Остается добавить, что ранее Гордон предсказывал, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. Похоже, дар предвидения – не самая сильная сторона журналиста.


Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Скромно и со вкусом: Где дешевле отдохнуть в июле

Россиянам подсказали лучшие эконом курорты

Латвия обиделась за своих русофобов

Жесткий ответ получила республика за притеснение россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей