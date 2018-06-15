От США потребовали всей правды о яде для Скрипалей

А заодно и попросили уничтожить химоружие

Москва ищет способы достучаться до Вашингтона. Поскольку американские власти как будто не слышат российских доводов на уровне Совета безопасности ООН и других международных площадок, дипломаты перешли на язык твитов, столь понятный и привычный для президента США Дональда Трампа.

Так, посольство РФ в США опубликовало 14 июня призыв к американскому руководству прекратить беспочвенные обвинения в адрес России и Сирии.

"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", – говорится в Twitter дипмиссии РФ.

Ранее на брифинге в Госдепе Науэрт заявила, что Минобороны РФ распространяет лживые сведения о том, что американские агенты готовят совместно с воюющей оппозицией в Сирии провокацию в провинции Дейр-эз-Зор по сценарию, уже отработанному в Думе. Представитель Госдепа не стала комментировать сообщения о постановочных съемках видеокадров, якобы доказывающих применение отравляющих веществ. Однако сообщила, что США поддерживают Конвенцию о запрещении химоружия, и тут же перешла к набившим оскомину общим словам о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

При этом факт полного уничтожения химоружия в Сирии еще несколько лет назад подтвердили эксперты организации по запрещению химоружия (ОЗХО). А вот у США как раз с этим проблемы: изначально они обязались ликвидировать свои запасы к 2007 г., теперь финальный срок отодвинут на 2023 год.

Что касается боевого токсина "Новичок", который, по утверждению британских властей, был использован в Солсбери, то его производство никогда не велось в России. А вот в Европе он производился, это признал, в частности, президент Чехии Милош Земан. Кроме того, один из создателей "Новичка" много лет назад переехал в США, где сейчас и работает.