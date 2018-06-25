Скрипали боятся указать на отравителей

Экс-полковник ГРУ и его дочь знают, кто совершил покушение, но до сих пор молчат

Последние заявления британских властей о ходе расследования вскрыли новые факты в шпионской саге. Лондон до сих пор пытается пустить тех, кто следит за произошедшим в Солсбери, по ложному следу. Англичане панически боятся, что правда наконец выплывет.

Напомним, следователи придерживаются версии, что яд нанесли на ручку входной двери в доме Сергея Скрипаля. Не так давно они якобы раскрыли сценарий отравления Скрипаля и расписали по минутам случившееся 4 марта. Британский журналист Роб Слэйн, который ведет собственное расследование этого резонансного дела, усомнился в их словах.

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Репортер обратил внимание на важную деталь, о которой ни в одном СМИ не упоминалось. Во время очистки местности от "русского" яда в Солсбери военные были в костюмах химзащиты, чтобы избежать контакта с отравляющим веществом. Как же предполагаемые исполнители покушения умудрились обработать "Новичком" ручку двери и избежать последствий? Если бы они тоже надели подобные костюмы, их неизбежно заметили бы местные жители. Либо защитное облачение нашли бы позже в мусорном контейнере в окрестностях. Однако этого не произошло.

Также Слэйн нашел странным еще один момент. В дом Сергей заходил вместе с Юлией. Неужели они вдвоем схватились за дверную ручку и удивительным образом получили одинаковую дозу яда? Ведь бывший шпион и его дочь рухнули без сознания одновременно. Эта версия явно шита белыми нитками.

О том, что Скрипаль знает, кто его отравил, говорит развитие событий после 4 марта, когда злополучную парочку нашли на скамейке, уверен журналист. Если экс-полковник ГРУ пребывал в неведении относительно заказчиков покушения, он бы поверил словам британских полицейских о "русском следе". Подумайте сами: человек приходит в себя на больничной койке, совершенно не понимая, что произошло. И тут добрый британский полицейский вводит его в курс дела. Мол, бывшего разведчика пытались убить с помощью боевого отравляющего вещества, и организовало покушение российское правительство. Мыслей об обмане у Скрипаля даже не возникло бы.

Но если бы Сергей действительно был не в курсе, он бы изначально повел себя по-другому. Человек, на которого совершили покушение, несомненно, захочет поймать преступников и наказать их. В таком случае любой из нас постарался бы дать публике максимум информации, чтобы получить как можно больше показаний от свидетелей. Однако никакого официального заявления либо интервью прессе Скрипаль так и не дал. Он не рассказал, в какой момент ему стало плохо, чем было вызвано его волнение в ресторане, а также о последних событиях, которые запомнил прежде чем потерять сознание.

Молчание бывшего сотрудника ГРУ легко объяснить. Если к нему допустят журналистов или российских дипломатов, те начнут задавать вопросы, которые мгновенно раскроют обман британцев. Кроме того, мировая общественность узнает, что он, весьма вероятно, был автором скандального досье на американского президента Дональда Трампа. А в этих документах, скорее всего, есть информация о вмешательстве в выборы в США Британии, а не России, утверждает Роб Слэйн. Естественно, в этой ситуации Скрипалю не дадут что-либо рассказать.

По этим же причинам его дочь Юлия записала видеообращение, отказавшись общаться с нашими дипломатами и даже собственными родственниками. Она прекрасно понимает, в каком уязвимом положении оказалась и пытается защитить себя и отца, несмотря на то, что он пытался ей прикрыться, чтобы избежать смерти. Юлии Скрипаль не оставалось ничего другого, кроме как действовать по указке британцев и прочесть то, что ей велели.

"Дыры" в этом подозрительном деле появляются одна за другой. Если правда все же станет достоянием общественности, это приведет к одному из крупнейших политических скандалов в истории Британии, заключил журналист.