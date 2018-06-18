Кто подставил Путина: в Британии ищут виновников

Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля

Спустя три с половиной месяца после инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, обитатели Солсбери все чаще приходят к выводу, что Россия не виновата в случившемся.

Путин – "не глупый человек", если бы он хотел убить кого-тот, тот был бы уже мертв, "кто-то его подставил", – приводит The New York Times слова жительницы Солсбери Лизы Кэри. Издание отмечает, что сразу после отравления Скрипалей правительство Великобритании выглядело победителем в в пиар-войне: союзники поддержали Терезу Мэй, и к концу марта из стран Евросоюза, США и Канады были высланы более 100 российских дипломатов.

Однако затем Британия утратила контроль над информацией, сетует американский журналист, – российские издания начали активно продвигать альтернативные объяснения трагедии в Солсбери, – например, что за отравлением Скрипалей стоит Лондон, а сделано все это для того, чтобы отвлечь внимание от брексита.

В итоге, жители Солсбери начали гадать, отчего Россия пытается найти причины ЧП, а правительство Соединенного Королевства не отвечает на выдвинутые версии. На нестыковки в деле Скрипалей ранее указывали и британские журналисты. Пока еще большинство жителей верят объяснениям официального Лондона, однако все больше становится тех, кто отмечает. что много вопросов остались без ответа.

Так, горожане гадают, где сейчас находится полицейский Ник Бэйли (Nick Bailey), который первым попытался помочь Скрипалям и пострадал от нервно-паралитического газа. Других заботит, что стало с утками, которые плавали рядом с тем местом, где произошло ЧП. Власти утверждают, что утки просто улетели, но кое-кто подозревает, что их уничтожили, как кошку и морских свинок экс-шпиона.

Также непонятно, одни места, которые посещали Скрипали в роковой для них день, одни были закрыты для людей, другие – нет. По мнению ряда местных жителей, есть ощущение, что им навязывают то, что к отравлению бывшего ГРУ и его дочери причастна Россия, однако в этой истории чего-то не хватает.

Издание подчеркивает, что доверие британцев к своим институтам начало уменьшаться еще во время войны в Ираке, а сейчас Россия сделала максимум возможного, чтобы посеять в умах британцев недоверие к властям. Однако упомянутая выше Лиза Кэри утверждает, что она никогда не читала российские СМИ. А другие подчеркивают, что нападение на Скрипалей не было спецоперацией Москвы, потому что оно было "слишком нескладным и безрассудным".