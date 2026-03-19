Зендея и Том Холланд готовятся стать родителями

Зендея и Том Холланд готовятся стать родителями: подробностями
Том Холланд и Зендея.
Пара готовится к новому этапу - и, кажется, произойти долгожданное событие может в 2026 году

Зендея и Том Холланд, которые уже почти десять лет вместе, похоже, готовятся к новому этапу. Инсайдеры RadarOnline сообщают, что пара всерьез настроена завести ребенка, причем именно в 2026 году.

По словам источника, решение далось непросто – за плечами у пары много работы над собой и даже терапия. Но теперь Холланд, как утверждается, чувствует себя готовым стать отцом.

"Ребенок – их истинный приоритет на 2026 год. Они любят сниматься в больших фильмах, но семья для них важнее, чем слава", – поделился инсайдер.

Зендея и Том сейчас активно разбираются с прессой и съемками, чтобы освободить график во второй половине года. Вместе они снимаются сразу в двух громких проектах – "Одиссея" и "Человек-паук: Новый день", поэтому времени в обрез.

Недавно поклонники заподозрили, что пара уже тайно поженилась: Зендею заметили с простым золотым кольцом вместо помолвочного. Но официально ни свадьба, ни планы на ребенка пока не подтверждены.

Впрочем, инсайдеры уверяют: решение осознанное, семьи обоих поддерживают будущих родителей на все сто.

Для Тома мечта об отцовстве не нова, пишет женский журнал "Клео.ру". Еще несколько лет назад он откровенно признавался в интервью: "Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Гольф и папа. И я просто исчезну с лица Земли". Похоже, сейчас он готов воплотить эти слова в жизнь. 

Источник: Radar Online ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский сорвался на русский в Европе

Политику не так легко говорить на мове

"Придется открывать каналы": Финляндия заговорила о диалоге с Россией

Иных альтернатив нет, считают в Хельсинки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей