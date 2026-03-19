Зендея и Том Холланд готовятся стать родителями

Пара готовится к новому этапу - и, кажется, произойти долгожданное событие может в 2026 году

Зендея и Том Холланд, которые уже почти десять лет вместе, похоже, готовятся к новому этапу. Инсайдеры RadarOnline сообщают, что пара всерьез настроена завести ребенка, причем именно в 2026 году.

По словам источника, решение далось непросто – за плечами у пары много работы над собой и даже терапия. Но теперь Холланд, как утверждается, чувствует себя готовым стать отцом.

"Ребенок – их истинный приоритет на 2026 год. Они любят сниматься в больших фильмах, но семья для них важнее, чем слава", – поделился инсайдер.

Зендея и Том сейчас активно разбираются с прессой и съемками, чтобы освободить график во второй половине года. Вместе они снимаются сразу в двух громких проектах – "Одиссея" и "Человек-паук: Новый день", поэтому времени в обрез.

Недавно поклонники заподозрили, что пара уже тайно поженилась: Зендею заметили с простым золотым кольцом вместо помолвочного. Но официально ни свадьба, ни планы на ребенка пока не подтверждены.

Впрочем, инсайдеры уверяют: решение осознанное, семьи обоих поддерживают будущих родителей на все сто.

Для Тома мечта об отцовстве не нова, пишет женский журнал "Клео.ру". Еще несколько лет назад он откровенно признавался в интервью: "Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Гольф и папа. И я просто исчезну с лица Земли". Похоже, сейчас он готов воплотить эти слова в жизнь.