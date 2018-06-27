Скрипалям платят за молчание

Сергей и Юлия заключили контракт с британской разведкой

И чемпионат по футболу сорвать не удалось, и дело с отравлением в Солсбери замять не получается. Российская сторона продолжает задавать вопросы и требовать доступа к Скрипалям. Британцы в панике – они судорожно соображают, что же теперь делать. И выход все же нашелся. По крайней мере, так подумали в Соединенном Королевстве, когда решили продать дом Скрипаля, а заодно и коттедж полицейского, который якобы тоже пострадал от контакта с ядом.

Напомним, ранее британская пресса сообщила о том, что власти выкупят не только дом, но и все остальное имущество Скрипаля. Причем сделают это на деньги налогоплательщиков. Сумму озвучили солидную – почти полмиллиона долларов. То же касается жилища бравого сотрудника полиции Ника Бэйли. Этот шаг британцы обосновали тем, что дома якобы представляют опасность из-за применения боевого отравляющего вещества. Но это еще цветочки. На устранение последствий, которым грозит "российский" яд окружающей среде в Солсбери, потратят 13 миллионов долларов. Огромные суммы наводят на подозрения об отмывании денег, отметили ведущие программы "Время покажет" на Первом канале.

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Тимофей Сергейцев, политолог, высказал мнение, что деньги, вырученные от продажи имущества Скрипалей, отдадут им же в качестве взятки за молчание. Ведь что может быть легальнее сделки с недвижимостью? На мысли о некоем "вознаграждении" экс-шпиону и его дочери наводит и стоимость дома, названная британскими властями. Она явно завышена, и об этом уже сказали журналисты, которые провели собственное расследование.

Игорь Прелин, ветеран советской разведки, выдвинул похожую версию, ссылаясь на свои источники.

"Я утверждал и продолжаю утверждать, что вся эта провокация осуществлена при согласии и с ведома Скрипалей, которые принимали в ней самое активное участие", – заявил он.

Прелин уверен, что Сергей и Юлия заключили контракт с британской службой разведки MI5. Дочери предателя в качестве платы за участие в грязном спектакле предложили гражданство Британии, работу и прочие блага. Посулили и неплохое вознаграждение. То, что происходит сейчас – не что иное, как выполнение контракта, которое британцы пытаются провернуть по-тихому. Продать дом, не вызывая подозрений, и вручить деньги Скрипалям. Сделать это открыто они, естественно, не могут: это будет выглядеть как явное признание их вины и непричастности России к отравлению.

Между тем посольство РФ в Лондоне тоже отреагировало на подозрительную активность британцев вокруг дома Скрипаля. Наши дипломаты уверены: собственность экс-полковника ГРУ продают, чтобы сорвать расследование. Об этом заявил пресс-секретарь посольства.

"Любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Сергея Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi … будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать … расследование невозможным", – цитирует его ТАСС.