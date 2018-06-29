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Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Британцы боятся раскрыть правду об отравлении экс-полковника

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что дело Скрипалей принесло серьезные политические дивиденты Лондону.

В интервью телеканалу Channel 4 Лавров заявил, что Британия при расследовании инцидента попыталась спрятать улики. Глава МИД РФ подчеркнул, что официальный Лондон в ответ на предложение РФ о совместном расследовании отравления Скрипалей заявил, что их интересует только одно – сделано ли это по приказу Владимира Путин или российский президент потерял контроль над исполнителями.

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Лавров напомнил о некоторых неувязках в деле: так, Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский, первым оказавшийся на месте происшествия, внезапно выздоровели, а теперь власти собираются снести дом Скрипалей, убрать скамейку, где сидели отравленный экс-шпион и его дочь.

На прямой вопрос телеведущей, считает ли Лавров, что Британия пытается скрыть улики, министр ответил утвердительно и добавил, что напомнил, что в течение последних нескольких лет в Соединенном Королевстве погибли около десяти российских граждан, причем расследование их гибели проходило в режиме секретности. 

Ппресс-секретарь посольства России в Великобритании сообщил РИА "Новости", что Москва открыта для проведения совместного с Лондоном расследования отравления Скрипалей. "Настоятельно требуем от британских властей ответов на поставленные нами многочисленные вопросы в связи с инцидентом в Солсбери", – подчеркнул дипломат.

В марте этого года в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон немедленно обвинил в ЧП российские власти, не приведя никаких доказательств. Великобритания, США, Канада и ряд европейских стран приняли решение о высылке свыше 100 российских дипломатов. Москва категорически отрицает причастность к инциденту со Скрипалями.

Валентина МАЙОРОВА
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