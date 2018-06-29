Про Скрипалей забыли ради ЧМ-2018
Выход сборной Швеции в одну восьмую финала чемпионата мира по футболу заставил правительство страны изменить ранее объявленные планы и все-таки направить делегацию в Россию. Об этом заявила министр иностранных дел страны Маргот Вальстрём.
Бойкот чемпионата мира по футболу из-за дела Скрипалей, сказала она, якобы касался лишь церемонии открытия, а не игр сборной. Однако не уточнила, было ли это решение принято до или после новостей о победе команды, пишет Aftonbladet.
По ее словам, Швеция после инцидента в Солсбери в знак солидарности с Лондоном отказалась направлять правительственную делегацию на мундиаль, но теперь, посоветовавшись с Великобританией и Данией, пересмотрела свое решение.
"Мы никак не меняли нашу позицию, мы последовательно выдерживали свой курс <…> Мы пошли на это вместе с другими странами, после чего всем было очевидно, что дальнейшие действия зависят от самих стран", – сказала дипломат.
Она также добавила, что в сложившейся ситуации шведское правительство считает важным "поболеть за нашу команду", так как выход сборной в одну восьмую финала "сделал вопрос актуальнее".
Политик не назвала тех, кто поедет в Россию, но при этом отметила, что нашлось очень много добровольцев, желающих поддержать команду – "целое правительство".
Издание отмечает, что сама министр наблюдала за игрой сборной по дороге домой из Копенгагена, где принимала участие в конференции.
Тем временем, в Instagram появилось видео благодарных России шведских болельщиков, идущих по улице Екатеринбурга и скандирующих "Спасибо, Россия!".
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