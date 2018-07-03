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Названа причина победы России над испанцами

Фото: GLOBAL LOOK press/Rodolfo Buhrer
продолжениеШведы покинут ЧМ ни с чем
Игрокам помогли подсказки тренеров в решающий момент

Главный герой матча между сборными России и Испании на ЧМ вратарь Игорь Акинфеев рассказал об особенностях тренировки перед игрой, а также за счет чего удалось победить такого сложного соперника.

По его словам, российские футболисты не уповали на серию пенальти, о чем говорили испанские игроки. Акинфеев уверяет, что сборная надеялась на победу в основное время.

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"Сто процентов, надеялись, что победим в основное время. В серии пенальти были подсказки", – цитирует его РИА "Новости".

При этом вратарь назвал выступление России на ЧМ блестящим, однако, поскромничав, не стал отвечать о "ноге бога", с помощью которой он отразили удар с 11 метров.

Напомним, что россияне обыграли испанцев в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ и впервые в истории вышли в четвертьфинал турнира.

В субботу, 7 июля, команда встретится с хорватами в Сочи. Победа позволит нашим футболистам выйти в полуфинал мундиаля. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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