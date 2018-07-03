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Шведы покинут ЧМ ни с чем

продолжениеНеймара окрестили нытиком
Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу в матче, который пройдет в Питере, не скандинавам

Сегодня в 17:00 на стадионе в Северной столице встретятся на поединке сборные Швейцарии и Швеции. И пушистый Ахилл дал понять, как закончится этот матч.

Как всегда, перед мяукой поставили две миски с кормом. На каждой из них был закреплен флаг одной из стран-участниц игры. Не задумавшись, котик стал есть корм из миски с флагом Швейцарии.

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А поскольку, после того как пушистик съел все, он пошел к другой мисочке, то, скорее всего, победителя определит серия пенальти, пояснила помощник директора Эрмитажа Мария Халтунен. 

Ахилл предсказывает результаты только тех матчей, что проходят в Петербурге. Пока котик ошибся только в исходе игры команд Нигерии и Аргентины, отмечает FlahNord



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