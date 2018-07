Неймара окрестили нытиком

Игрок южноамериканской команды славится преувеличенным притворством. Проверенные годами навыки симулирования Неймар демонстрировал и накануне в ходе поединка Бразилии с Мексикой. Победу одержала первая.

"Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести. Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики", – поделился своим мнением в интервью "Газете.Ru" бывший вратарь нашей сборной Руслан Нигматуллин.

Футболиста к тому же оскорбили на просторах Всемирной паутины, куда попал ролик с катающейся по полу мышью. Видеозапись в Twitter произвела настоящий фурор, набрав почти два с половиной миллиона просмотров.

Грызун-акробат, по мнению пользователей соцсетей, напоминает кувырки Неймара после фолов противников. Игрок сборной Бразилии

"Это Неймар, когда защитник слишком громко дышит возле него", – подметил один из комментаторов видео, намекая на реакцию бразильского нападающего при приближении мексиканских футболистов.

And the award for the actor of the year goes to "The Rat" 😂😂😂 pic.twitter.com/DuwrY7FbXC