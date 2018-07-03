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Неймара окрестили нытиком

Неймар. Фото: GLOBAL LOOK press/PETTER ARVIDSON
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Бразильского нападающего унизили

Игрок южноамериканской команды славится преувеличенным притворством. Проверенные годами навыки симулирования Неймар демонстрировал и накануне в ходе поединка Бразилии с Мексикой. Победу одержала первая.   

"Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести. Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики", – поделился своим мнением в интервью "Газете.Ru" бывший вратарь нашей сборной Руслан Нигматуллин.

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Футболиста к тому же оскорбили на просторах Всемирной паутины, куда попал ролик с катающейся по полу мышью. Видеозапись в Twitter произвела настоящий фурор, набрав почти два с половиной миллиона просмотров.

Грызун-акробат, по мнению пользователей соцсетей, напоминает кувырки Неймара после фолов противников. Игрок сборной Бразилии

"Это Неймар, когда защитник слишком громко дышит возле него", – подметил один из комментаторов видео, намекая на реакцию бразильского нападающего при приближении мексиканских футболистов.

К слову, в последнем матче Неймар себя проявил одним голом, но больше запомнилось поведение игрока на поле.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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