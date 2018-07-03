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У Дзюбы западные СМИ обнаружили "след" допинга

Артем Дзюба. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
продолжениеШведы пробились в четвертьфинал ЧМ-2018
Российский нападающий возбудил молдавских Зеппельтов

Победный марш сборной России на ЧМ-2018 не дает покоя разным псевдоаналитикам. После прохождения россиян в 1/8 финала испанцев отличились молдавские любители сочинять фейковые новости. Под удар попал наш нападающий Артем Дзюба.

Сайт protv.md вышел с "разоблачительным" материалом в духе немецкого изыскателя российского спорта Хайо Зеппельта, обвинив форварда сборной России в употреблении допинга на основании прокола в локтевом сгибе левой руки. Зоркие молдаване углядели маленькую точку и задались вопросом: а не инъекция ли это чего-нибудь запрещенного.

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Иного же никак нельзя предположить, все-таки россияне.

Между тем, эскулап нашей сборной Эдуард Безуглов популярно разъяснил в интервью порталу Чемпионат.com элементарные вещи.

"Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы", – сказал Безуглов.


Ранее в британских СМИ заподозрили российских футболистов в употреблении допинга, когда выяснилось, что наши спортсмены в стартовых играх чемпионата мира в среднем за матч пробежали больше всех.

Вероятно, еще не вечер.

Елена УСОВА
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