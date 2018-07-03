Шведы пробились в четвертьфинал ЧМ-2018

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Сборная Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла соперников из Швейцарии со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг.
В четвертьфинале они встретятся с победителями матча между Англией и Колумбией.
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