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Шведы пробились в четвертьфинал ЧМ-2018

Единственный гол позволил им выйти в следующий раунд турнира

Сборная Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла соперников из Швейцарии со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг.

В четвертьфинале они встретятся с победителями матча между Англией и Колумбией.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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