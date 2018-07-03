Черчесова заждались в новой сборной

Российского тренера видят наставником команды Польши

Который день российские футболисты купаются в лучах воскресной славы. Триумф нашей сборной приписывают в том числе наставнику команды Станиславу Черчесову, которого уже заждались на польской земле.

После позора национальной сборной на мундиале место ее главного тренера освободилось. Адам Навалка покинул свой пост. Теперь, исходя из материала Polsat Sport, его в очередной раз пророчат российскому специалисту, который, к слову, работал с варшавской "Легией".

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"Черчесов – человек с характером, который смог привести Россию к победе. Он знает польский рынок и язык", – отмечает авторитетное спортивное издание.

И это далеко не все аргументы в пользу Станислава Саламовича. Ко всеми прочему он знает, на что способны многие польские игроки, которые вышли из-под его крыла, знаком с футболистами из команд-соперниц польского чемпионата.

Да и обновить состав сборной Польши Черчесов сможет безболезненно для спортсменов и болельщиков, поскольку будет тренером-легионером с объективной оценкой подопечных. Ему подвластно избавиться даже от любого звездного игрока, уточняет "Свободная пресса".

Однако, в конечном итоге польское СМИ приходит к неутешительному выводу: "Похоже, что он получит отличные предложения от России".