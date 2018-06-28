Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Черчесов сменит сборную

Станислав Черчесов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Наставника активно зовут в Польшу

Неудачно выступление сборной Польши на чемпионате мира по футболу, заставило руководство искать нового главного тренера. В список кандидатов вошел и российский наставник Станислав Черчесов.

Отмечается, что тренер России обладает харизмой, а также имеет опыт работы с капризными звездами, что очень важно для сборной, где собраны игроки с абсолютно разных клубов, передает сайт polsatsport.pl.

Возможно, что футбольные руководители свяжутся с Черчесовым сразу после окончания мундиаля. Сменит ли сборную российский наставник пока неизвестно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Власти Украины загнали экономику страны в могилу

Заводы и фабрики разрушаются без экономических связей с Россией

Россияне получили допинг перед матчем с Испанией

К игрокам приехал бывший тренер команды, который воодушевил спортсменов на победу в важной игре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей