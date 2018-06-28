Черчесов сменит сборную

Наставника активно зовут в Польшу

Неудачно выступление сборной Польши на чемпионате мира по футболу, заставило руководство искать нового главного тренера. В список кандидатов вошел и российский наставник Станислав Черчесов.

Отмечается, что тренер России обладает харизмой, а также имеет опыт работы с капризными звездами, что очень важно для сборной, где собраны игроки с абсолютно разных клубов, передает сайт polsatsport.pl.

Возможно, что футбольные руководители свяжутся с Черчесовым сразу после окончания мундиаля. Сменит ли сборную российский наставник пока неизвестно.