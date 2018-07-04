Отравления британцев сыграют на руку Лондону

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Отравление двух человек в британском городе Эймсбери могут "повесить" на Россию, как было со Скрипалями. Такое мнение высказал профессор Академии социального управления Анатолий Петренко. Причем не важно, что нет никаких доказательств и даже намеков на связь пострадавших с РФ – ситуация с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей тоже бредовая, но это не мешает британским властям продвигать с ее помощью антироссийскую политику.
Сообщение о том, что в одном из домов в Эймсбери обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина, появилось в минувшую субботу. Сначала делу придавали бытовой характер – дескать, проблема с наркотиками. Однако быстро стало понятно, что героин с кокаином тут не при чем. Пострадавших в критическом состоянии перевезли в соседний Солсбери, в больницу, где ранее лежали Скрипали. А публичные места, которые новые пострадавшие могли посещать, оцепила полиция. Так стало известно, что люди отравились неизвестным веществом.
Теперь вопрос времени, когда Лондон свяжет данное происшествие с делом Скрипалей.
"Тереза Мэй, по ее логике, должна и в этом инциденте обвинить Россию", - отметил Петренко в эфире радио Sputnik. Он подчеркнул, что на самом деле отравиться можно чем угодно: и пищевые токсины бывают очень опасными, особенно если помощь не оказывается сразу, и отравления лекарственными препаратами. Даже вредные примеси в воздухе для некоторых могут оказаться фатальными.
"Недалеко от этого места находится центр по изучению отравляющих веществ. Конечно, вряд ли там бесконтрольно, без соблюдения мер безопасности испытывают какие-то препараты, если только в этой лаборатории не работает какой-нибудь сумасшедший. Но не исключено, что могут происходить какие-то утечки", – сделал предположение эксперт.
Впрочем, по его мнению, Лондон вцепился в дело Скрипалей, поэтому и данную историю повернет в свою сторону. "Этот бред, который начался со Скрипалей, может быть, будет продолжаться. Хотя я вообще не верю, что Скрипали были отравлены. По-моему, и Тереза Мэй перестала в это верить, хотя продолжает "держать марку", – отметил Петренко.
"Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по т.н. "делу Скрипалей". Что-то не так в самом британском королевстве...", – прокомментировал инцидент сенатор Алексей Пушков.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в невменяемом состоянии на улице в Солсбери в начале марта 2018 года. Британская сторона заявила, что люди были отравлены боевым токсином "Новичок" по заказу российских властей. Москва отрицает все обвинения.
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