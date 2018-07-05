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Запад отвязался от России в деле с "Новичком"

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Image
Лондон снял все обвинения с Москвы

️Заместитель министра иностранных дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, Россия не причастна к отравлению в Эймсбери, сообщает РИА "Новости".

Полиция заявила 4 июля, что 2 британца – 44-летняя женщина и 45-летний мужчина – были найдены в бессознательном состоянии в Эймсбери в одном из домов. Сначала их приняли за наркоманов, однако затем полиция пришла к выводу, что их отравили тем же веществом, что и экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Двое пострадавших перевезены в ту же больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали.

В Скотленд-Ярде ранее заявили, что пока не знают, как эти двое могли отравиться, так как они не были там, где находились Скрипали. Пока неизвестно, есть ли связь между двумя инцидентами, и относится ли отравляющее вещество, использованное в этих случаях, к одной и той же партии.

В расследовании отравления в Эймсбери принимают участие около сотни детективов из контртеррористических подразделений. По словам главного врача Англии Салли Дэвис, опасность заражения отравляющим веществом, с которым каким-то образом соприкоснулись пострадавшие, невелика, но попросила жителей быть осторожными.

Постпредство России при ОЗХО заявило в Twitter, что глупо думать, что РФ якобы снова использовала "Новичок" в разгар чемпионата мира по футболу. " Шоу должно продолжаться?" – иронически задаются вопросом эксперты.


Валентина МАЙОРОВА
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