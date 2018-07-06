Москва обвинила Лондон в паранойе

Статья в британской The Times об "угрозе российской атаки" после ЧМ-2018 на подданных Ее Величества вызвала смех у посольства РФ в Соединенном Королевстве. Соответствующий пост наша дипмиссия оставила в своем Twitter в пятницу, 6 июля.

"Лучшее в паранойе – то, что для истерик не нужны рациональные объяснения", – отметили российские дипломаты.

К записи прикреплена фотография страницы издания с сегодняшней очередной "страшилкой".

Авторы статьи под заголовком "Спецслужбы настороже из-за "серьезной угрозы" российской атаки", ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что в Великобритании опасаются "новой попытки убийства или кибератаки на важный инфраструктурный объект". И, конечно, именно Россия обвиняется в якобы осуществлении противоправных действий.

При этом источники в правительстве страны не подтвердили информацию о каких-либо конкретных разведданных, на основании которых можно было бы сделать подобный вывод, отмечает The Times.

Один из пользователей в Сети так прокомментировал пост российского посольства: "Нужно посмотреть на наше собственное правительство. Это отвлечение, которое они искали, чтобы скрыть их недостатки по Brexit".

"Что курят эти люди ... Это хороший препарат ... Паранойя ... Они испугались, что Путин и Трамп действительно могут понравиться друг другу или на что-то согласятся. В настоящее время Великобритания выходит из-под контроля и управляется откровенными идиотами ... которые не могут завершить сделку по Brexit или завязать свои шнурки на обуви. Позор", – отреагировал другой.

