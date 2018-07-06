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Россия уничтожит Великобританию после ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Britain on View
Королевской разведке стали известны планы Москвы

Британские спецслужбы приведены в полную готовность: Лондон ждет атаки Кремля. Разведка Королевства не может сказать, куда будет нанесен удар – обернется ли это проникновением в электронные системы жизнеобеспечения городов, сеть энерго– и водоснабжения или это будет убийство. Однако время точно известно – нападение произойдет после чемпионата мира по футболу, пишет The Times.

"Все серьезно", – предупредил издание источник из службы безопасности. Он напомнил, что Россия обычно предпринимает враждебные действия во время крупных международных мероприятий. Например, война с Грузией случилась, когда внимание всего мира было приковано к Олимпиаде в Китае, а референдум в Крыму и последующее воссоединение полуострова с РФ – сразу после Олимпиады в Сочи.

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Так что и сейчас Лондон ждет беды: "Есть осознание возможности атаки со стороны вражеских государств, в том числе, России. Мы очень ясно это понимаем", – приводит издание слова высокопоставленного чиновника.

Ранее в Великобритании были обнаружены очередные жертвы "Новичка". Лондон снова потребовал от Москвы объяснений.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Вера СВЕТЛОВА
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